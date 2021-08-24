В РФ не принималось каких-то решений об особом статусе афганских беженцев – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эвакуацию российских граждан из Афганистана, подчеркнув, что в России не принималось каких-то решений об особом статусе беженцев из Афганистана. Об этом сообщает "Газета.ру".

Песков сообщил, что в Афганистане есть российское посольство, которое работает в обычном режиме. Также там существуют договоренности о безопасности российских дипломатов. Кроме того, как сообщил пресс-секретарь президента, заранее были вывезены из Афганистана члены семей дипломатов, женщины и дети, которые не принадлежат к сотрудникам российской дипмиссии.

"В остальном там же речь идет о гражданах, которые имеют отношение к силам коалиции, которые там находились. Мы знаем, что насчет продления сроков есть определенные разногласия с талибами. В данном случае мы внимательно наблюдаем, но мы не являемся участниками этого процесса", – заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь отметил, что в конфликт между запрещенным в РФ движением "Талибан" и силами сопротивления Москва вмешиваться не намерена.

Ситуация в Афганистане обострилась, когда 15 августа представители радикального движения вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над всей территорией Афганистана.

В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан, чтобы избежать кровопролития.