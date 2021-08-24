МИД Украины опроверг информацию о захвате украинского самолета в Кабуле

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Спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что данные о якобы захваченном в Кабуле украинском самолете не соответствуют действительности, сообщает RT.

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о захваченном самолете, которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", – заявил спикер ведомства.

Он уточнил, что все самолеты, участвовавшие в эвакуации украинцев из Афганистана, безопасно вернулись в страну. Всего состоялось три эвакуационных рейса.

Ранее сообщалось, что неизвестные захватили и угнали в Иран украинский самолет, который прибыл в Кабул для эвакуации граждан Украины. Заместитель министра иностранных дел страны Евгений Енин отметил, что захватившие самолет люди были вооружены, однако он не уточнил дальнейшую судьбу лайнера и не рассказал, будет ли Киев требовать его возвращения.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.