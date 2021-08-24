Неизвестные угнали украинский самолет в Кабуле

10:28
Фото: instagram.com/op_ukraine
Неизвестные захватили и угнали в Иран украинский самолет, который прибыл в Кабул для эвакуации граждан Украины. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел страны Евгений Енин во время интервью "Общественному радио".
"В минувшее воскресенье наш самолет захватили другие люди. Во вторник у нас фактически украли самолет, он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту", – сказал дипломат, добавив, что другие попытки эвакуации также провалились, поскольку у украинцев не получалось попасть на территорию аэропорта.
Енин отметил, что захватившие самолет люди были вооружены, однако он не уточнил дальнейшую судьбу лайнера и не рассказал, будет ли Киев требовать его возвращения.
Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что российское диппредставительство постарается оказать помощь в эвакуации гражданам стран СНГ, в том числе Украины, а также афганцам. Некоторые из последних имеют второе российское гражданство, поэтому рассматриваются как россияне, уточнил дипломат.
15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана.
Позднее министр обороны США Ллойд Остин признал, что военные Соединенных Штатов не предвидели того, что падение правительства Афганистана и крах армии этой страны произойдет за 11 дней.
В аэропорту Кабула приостановили все рейсы
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