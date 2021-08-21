Посольство РФ в Кабуле постарается помочь гражданам бывших советских республик – посол

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Посольство России в Афганистане постарается оказать помощь гражданам бывших республик СССР, а также афганцам, которые попросят о содействии в эвакуации. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"Обращаются. Мы им постараемся помочь, в том числе украинцам", – сказал он, отвечая на вопрос о том, обращаются ли граждане стран СНГ в посольство России с просьбами о помощи в эвакуации.

Он также отметил, что есть много афганцев, которые имеют второе российское гражданство. Им также будет оказана помощь, поскольку они рассматриваются как россияне, подчеркнул Жирнов.

Ранее посольство РФ в Афганистане сообщило, что прорабатывает вопрос организации вывозных рейсов для россиян. Позже диппредставительство призвало граждан РФ сообщить о своем намерении покинуть Афганистан до 22 августа. В посольстве пообещали постараться помочь всем желающим.

Сообщить о своем желании выехать в Россию можно по адресу электронной почты rusconsul-af@mail.ru, обратиться по другим вопросам можно по телефонам +9320 250 0177, +9320 250 0013, +93-798-023-793 и +93-703-450-782.

