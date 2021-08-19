Секретарь Совбеза РФ предрек Украине судьбу Афганистана

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Украина близка к распаду, ее ждет ситуация, похожая на ту, что произошла в Афганистане, считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом он заявил в интервью газете "Известия".
Он отметил, что США продолжают приводить к власти на Украине лояльных Вашингтону лиц, поддерживая "расцветающий неонацизм", но в определенный момент так же не вспомнят о своих сторонниках в Киеве, как и в Кабуле.
"Похожая ситуация ожидает и сторонников американского выбора на Украине, где к власти способны прийти неонацисты, страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках", – сказал Патрушев.
Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко назвал ситуацию с Афганистаном уроком для Киева. По его мнению, данный пример подтверждает, что Соединенные Штаты не станут помогать стране, если она сама не готова за себя сражаться.
До этого американский обозреватель Николас Гвоздев заявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана является тревожным сигналом для союзников Вашингтона, которые не входят в НАТО.
Это связано с тем, подчеркнул Гвоздев, что во внешней политике США существует определенное разграничение и путаница с использованием термина "союзник" в отношении Украины, Грузии и Молдавии.
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