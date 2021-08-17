В США заявили о тревожном сигнале для Украины из-за ситуации в Афганистане

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Фото: depositphotos/mariakarabella
Уход США из Афганистана – это тревожный сигнал для союзников Вашингтона, которые не входят в НАТО, считает американский обозреватель Николас Гвоздев.
По словам эксперта, во внешней политике Соединенных Штатов существует определенное разграничение, в частности, путаница с использованием термина "союзник" в отношении Украины, Грузии и Молдавии.
"Украина, как и Грузия до нее, получает неприятное напоминание о том, что независимо от того, сколько членов Конгресса используют термин "союзник" для описания Украины, на самом деле существует четкая, резкая и яркая разделительная линия во внешней политике США между союзники по договору и "всеми остальные", – написал Гвоздев в статье для National Interest.
Автор материала подчеркивает, что у союзников США от Афганистана до Венгрии возникла путаница трактовки термина и непонимание относительно того, какие шаги предпринимать.
"Наблюдая за событиями в Кабуле, правительства в Киеве, Тбилиси или Кишиневе могут задаться справедливым вопросом: принесет ли им даже получение статуса государства-партнера, не являющегося членом НАТО, много пользы", – написал Гвоздев.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты достигли своей цели в Афганистане – предотвратили террористическую атаку.
По мнению американского лидера, дальнейшее пребывание сил США в Афганистане грозило бы потерями, а отказ от вывода войск означал бы эскалацию конфликта, пострадали бы тысячи военных.
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