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Вероятность вступления Украины, Грузии и Молдавии в Евросоюз настолько мала, что "мы с вами не доживем" до этого момента, заявил постпред России в ЕС Владимир Чижов в интервью газете "Известия".

"Это слишком гипотетический вопрос. Боюсь, что до момента, когда он станет актуальным, мы с вами не доживем", – сказал он.

По его словам, Украина, Грузия и Молдавия образовали "Ассоциированное трио", нацеленное на вступление в ЕС. Чижов уверен, что страны "объединились" из-за "глубокого кризиса "Восточного партнерства", которое включает также Армению, Азербайджан и Белоруссию.

"На сегодняшний день из этой "шестерки" Армения и Азербайджан, похоже, больше заняты своими внутренними и двусторонними делами, Белоруссия <...> заявила о приостановке своего участия. Значит, остались три, и вот они-то и выступили как "Ассоциированное трио", – пояснил Чижов.

Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "начал прозревать" и видеть реальное отношение Запада к стране.

В начале июля Зеленский заявил, что Киев ожидает нового сигнала о перспективе членства в Североатлантическом Альянсе в 2023 году. Он также отметил, что Украина уже сегодня хочет получить конкретный перечень реформ, которые ей необходимо реализовать для вступления в НАТО.

В свою очередь представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что реформы не дадут Киеву таких гарантий.