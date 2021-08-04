Чижов оценил вероятность вступления Украины, Грузии и Молдавии в ЕС

Фото: depositphotos/paulgrecaud
Вероятность вступления Украины, Грузии и Молдавии в Евросоюз настолько мала, что "мы с вами не доживем" до этого момента, заявил постпред России в ЕС Владимир Чижов в интервью газете "Известия".
"Это слишком гипотетический вопрос. Боюсь, что до момента, когда он станет актуальным, мы с вами не доживем", – сказал он.
По его словам, Украина, Грузия и Молдавия образовали "Ассоциированное трио", нацеленное на вступление в ЕС. Чижов уверен, что страны "объединились" из-за "глубокого кризиса "Восточного партнерства", которое включает также Армению, Азербайджан и Белоруссию.
"На сегодняшний день из этой "шестерки" Армения и Азербайджан, похоже, больше заняты своими внутренними и двусторонними делами, Белоруссия <...> заявила о приостановке своего участия. Значит, остались три, и вот они-то и выступили как "Ассоциированное трио", – пояснил Чижов.
Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "начал прозревать" и видеть реальное отношение Запада к стране.
В начале июля Зеленский заявил, что Киев ожидает нового сигнала о перспективе членства в Североатлантическом Альянсе в 2023 году. Он также отметил, что Украина уже сегодня хочет получить конкретный перечень реформ, которые ей необходимо реализовать для вступления в НАТО.
В свою очередь представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай на пресс-конференции в Вильнюсе заявил, что реформы не дадут Киеву таких гарантий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: