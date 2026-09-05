Интервалы движения поездов были увеличены на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Интервалы движения поездов были увеличены на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро Москвы. Об этом сообщил столичный Дептранс в канале в MAX.

Уточняется, что причиной стал человек на путях. В настоящее время движение восстановлено.

Ранее интервалы движения поездов против часовой стрелки были временно увеличены на Кольцевой линии московского метро. Причиной также послужило падение человека на пути. На месте работали специалисты.

До этого было затруднено движение поездов через станцию Подольск Курского направления МЖД, включая МЦД-2, в обе стороны из-за остановки пригородного поезда № 6204.

