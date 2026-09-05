Путин: Москва щедро делится наработками в образовательной сфере с регионами

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин, выступая на праздновании Дня города в "Зарядье", заявил, что Москва эффективно развивает системы образования и здравоохранения и делится своими наработками с регионами.

"В уже начавшемся учебном году более четверти всех школьников России смогут пользоваться возможностями "Московской электронной школы", – сказал Путин.

Он пояснил, что это не просто цифровой дневник, а целая экосистема, которая открывает доступ к передовым учебным ресурсам и образовательным технологиям.

Также президент рассказал о московской цифровой платформе в сфере здравоохранения. По его словам, для расшифровки и описания результатов лучевых исследований ею уже пользуются более 2,3 тысячи больниц и поликлиник в 75 субъектах РФ. Благодаря такому решению производительность труда рентгенологов выросла почти на 70%, что позволяет наращивать доступность и качество медицинской помощи, а также применять разработки для более быстрой, точной и превентивной диагностики заболеваний.

Кроме того, в рамках выступления Путин поблагодарил Сергея Собянина за вклад в развитие Москвы. Он добавил, что в Москве делается очень большое дело для всей страны и на протяжении многих лет главным мотором многих масштабных инициатив были и остаются команда Собянина и сам мэр.

В свою очередь, Собянин поблагодарил Путина за поддержку в развитии Москвы. По его словам, российский лидер следит за развитием города и помогает во всех сложных проектах.

