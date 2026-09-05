Путин призвал сделать процесс укрепления России постоянным и устойчивым

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Процесс укрепления России должен быть постоянным и устойчивым, несмотря ни на какие угрозы. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с федеральной "пятеркой" списка партии "Единая Россия".

"Нам нужно без всяких сомнений укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности, несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие угрозы, которые постоянно сыплются со стороны, идти по пути этого укрепления России в соответствии с основным законом российского государства", – указал он.

Российский лидер также призвал формировать органы власти, включая представительные, в соответствии с тем, чтобы вовремя принимались решения по вопросам социального характера, экономического развития и поддержки людей на линии боевого соприкосновения.

Ранее Путин заявил, что Россия сейчас борется за свое настоящее и будущее. Как отметил российский лидер, эта борьба ведется практическими усилиями, которые направлены на повышение благополучия граждан.

Кроме того, настоящее время является одним из решающих этапов для страны, указал глава государства. На кону стоят судьба и будущее народа. При этом россияне отвечают на внешнее агрессивное давление и исторические испытания внутренней сплоченностью.

