Советник Зеленского считает бессмысленным построение демократии на Украине

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Борьба за построение на Украине "нового" демократического государства является бессмысленной после краха Соединенных Штатов в Афганистане, считает советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

По его мнению, эти события свидетельствуют о крахе доктрины либеральной демократии, "остановившей историю" в 1991 году. Он также добавил, что бороться следует сразу "за построение новой цивилизации".

"Как выяснилось, реальный мир плохо приспособлен для идеалистических экспериментов по унификации всех под единую идеальную концепцию. Сначала в этом убедился СССР. Теперь США. <...> Спустя тридцать лет выясняется, что либеральные демократии уничтожают людей, государства и институции ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы", – написал политик на своей странице в Facebook.

По мнению Арестовича, это доказывает тот факт, что "идеалы выше интеллекта" и способны "застилать глаза".

Ранее руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко назвал ситуацию с Афганистаном уроком для Киева. По его мнению, данный пример подтверждает, что Соединенные Штаты не станут помогать стране, если она сама не готова за себя сражаться.

До этого американский обозреватель Николас Гвоздев заявил, что уход Соединенных Штатов из Афганистана является тревожным сигналом для союзников Вашингтона, которые не входят в НАТО.

Это связано с тем, подчеркнул Гвоздев, что во внешней политике США существует определенное разграничение и путаница с использованием термина "союзник" в отношении Украины, Грузии и Молдавии.