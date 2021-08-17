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Политика

11:24

Горбачев призвал страны извлечь уроки из ситуации в Афганистане

политика за рубежом

Фото: AP Photo/Shekib Rahmani

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что США следовало признать свою неудачу в Афганистане значительно раньше, а теперь странам важно извлечь опыт из последних событий в регионе, чтобы не допустить повторения подобных ошибок. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это с самого начала неудачная затея, хотя на первом этапе Россия ее поддержала. Как и у многих подобных проектов, в ее основе лежало преувеличение угрозы и не очень внятные геополитические замыслы. К этому добавились нереалистические попытки демократизации многоплеменного общества", – пояснил Горбачев.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал крахом внешней политики Вашингтона последние события в Афганистане. По его словам, пребывание американских войск в стране на протяжении 20 лет закончилось гуманитарной катастрофой.

15 августа представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.

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