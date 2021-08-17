Талибы объявили амнистию для правительственных чиновников – СМИ

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Террористическое движение "Талибан" (запрещено в России) объявило амнистию для правительственных чиновников Афганистана и призвало их вернуться к работе, сообщает RT.

"Общая амнистия была объявлена для всех... поэтому вам нужно с полной уверенностью вернуться к обычной жизни", – говорится в заявлении.

Накануне талибы (запрещенное в России террористическое движение "Талибан") объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране.

