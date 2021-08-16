Глава дипломатии ЕС и генсек НАТО обсудили ситуацию в Афганистане

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию в Афганистане, сообщает РИА Новости. Разговор был телефонным.

В том числе они обсудили доступ в аэропорт Кабула и операции по эвакуации.

Накануне талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана", запрещенного в РФ, Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что захват талибами Кабула стал неожиданностью для российской стороны.