В МИД России назвали ситуацию в Афганистане закономерным итогом вывода войск США и НАТО

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Происходящее в Афганистане на фоне вывода войск Соединенных Штатов и НАТО является закономерным итогом. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

"Закономерный итог. Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания? <...> Триллион потрачен в никуда", – сказал дипломат в интервью РИА Новости.

По словам Грушко, Россия ранее предлагала Североатлантическому Альянсу разработать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в кризисных ситуациях, но НАТО, отметил дипломат, не проявил к этому интереса. Кроме того, альянс не захотел наладить диалог с ОДКБ.

По мнению замглавы МИД РФ, такое поведение НАТО является высокомерным, а его результатом стало "беспардонное обращения к странам ОДКБ открыть границы" для тех, кто сотрудничал с Североатлантическим Альянсом.

Ранее депутаты Европарламента призвали ЕС выработать новую стратегию по Афганистану, поскольку, по их мнению, Россия и Китай в этой ситуации могут "заполнить политический вакуум".

В воскресенье, 15 августа, представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.