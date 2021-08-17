В МИД России назвали ситуацию в Афганистане закономерным итогом вывода войск США и НАТО

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Происходящее в Афганистане на фоне вывода войск Соединенных Штатов и НАТО является закономерным итогом. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
"Закономерный итог. Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания? <...> Триллион потрачен в никуда", – сказал дипломат в интервью РИА Новости.
По словам Грушко, Россия ранее предлагала Североатлантическому Альянсу разработать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в кризисных ситуациях, но НАТО, отметил дипломат, не проявил к этому интереса. Кроме того, альянс не захотел наладить диалог с ОДКБ.
По мнению замглавы МИД РФ, такое поведение НАТО является высокомерным, а его результатом стало "беспардонное обращения к странам ОДКБ открыть границы" для тех, кто сотрудничал с Североатлантическим Альянсом.
Ранее депутаты Европарламента призвали ЕС выработать новую стратегию по Афганистану, поскольку, по их мнению, Россия и Китай в этой ситуации могут "заполнить политический вакуум".
В воскресенье, 15 августа, представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Ашраф Гани покинул страну.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: