Спикер Госдумы назвал ситуацию в Афганистане крахом внешней политики США

10:53
Фото: AP Photo/Shekib Rahmani
Пребывание американских войск в Афганистане на протяжении 20 лет закончилось гуманитарной катастрофой для страны, а также крахом внешней политики Вашингтона. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
"Количество нарколабораторий увеличилось в сотни раз, население обнищало, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов. <...> Сегодня мы стали свидетелями краха американской внешней политики", – приводит его слова РИА Новости.
Как отметил парламентарий, Россию не может не беспокоить то, что дальше будет происходить в Афганистане, поскольку он граничит с ее стратегическими партнерами и в целом находится достаточно близко к ее территории.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что происходящее в Афганистане является закономерным итогом вывода войск Соединенных Штатов и НАТО. Он напомнил, что подобное уже когда-то наблюдалось в Ливии и Югославии.
По словам дипломата, Россия предлагала Североатлантическому Альянсу разработать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай эвакуации в кризисных ситуациях, но НАТО не проявил к этому интереса. Кроме того, альянс не захотел наладить диалог с ОДКБ.
Из Афганистана бегут гражданские и военные
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