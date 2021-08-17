Захарова оценила заявление Байдена о достижении целей в Афганистане

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Заявления президента США Джо Байдена, касающиеся достижения целей в Афганистане, являются фантазиями. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Когда со странной легкостью американские официальные лица начинают фантазировать на тему "целей" и перечислять их, то надо задаться вопросом: кто и как эти цели определил", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она напомнила, что в 2000 году были созданы Международные силы содействия безопасности. Это войсковой контингент, который возглавлялся НАТО и действовал в Афганистане. По ее словам, Международные силы содействия безопасности были призваны помогать афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле, а также прилегающих к нему районах.

Захарова добавила, что в 2003 году Совбез ООН решил расширить миссию за пределы Кабула. Целью увеличения контингента в Афганистане было сдерживание активность боевиков движения "Талибан" (запрещено в России).

Весной этого года Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого талибы ускорили наступление на ряде направлений.

Глава Белого дома рассказал, что с понимаем относится к тому, что его будут критиковать за решение вывести войска из Афганистана, однако уверен в правоте своего решения.

По мнению Байдена, дальнейшее пребывание американских сил в Афганистане грозило бы потерями, а отказ от вывода войск означал бы эскалацию конфликта, пострадали бы тысячи военных. Он также добавил, что ситуация в Афганистане развивалась стремительнее, чем ожидали в США.

15 августа талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.

После этого официальный представитель катарского офиса движения "Талибан" Мохаммад Наим заявил об окончании войны в Афганистане и отметил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране.

По словам Наима, целью талибов является обеспечение безопасности и победа над коррупцией в стране.