Байден заявил о своей готовности к критике за решение вывести войска из Афганистана

02:32
Фото: depositphotos/izanbar
Американский лидер Джо Байден понимает, что его будут критиковать за решение вывести войска США из Афганистана, однако уверен в правоте своего решения. С таким заявлением он выступил в Белом доме в понедельник, 16 августа.
"Я твердо уверен в правильности своего решения. <...> За 20 лет я на собственном опыте убедился, что удачного момента для вывода войск США не было. <...> Знаю, что мое решение подвергнется критике, но я предпочел принять всю эту критику, чем переложить данное решение на еще одного президента США", – приводит слова Байдена ТАСС.
По мнению президента США, дальнейшее пребывание американских сил в Афганистане грозило бы потерями, а отказ от вывода войск означал бы эскалацию конфликта, пострадали бы тысячи военных. Он также добавил, что ситуация в Афганистане развивалась стремительнее, чем ожидали в Штатах.
В апреле текущего года Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ускорили наступление на ряде направлений. В воскресенье, 15 августа, талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.
После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что захват талибами Кабула стал неожиданностью для российской стороны.
Постпред Афганистана призвал остановить насилие и создать гуманитарный коридор
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: