Байден заявил о своей готовности к критике за решение вывести войска из Афганистана

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Американский лидер Джо Байден понимает, что его будут критиковать за решение вывести войска США из Афганистана, однако уверен в правоте своего решения. С таким заявлением он выступил в Белом доме в понедельник, 16 августа.

"Я твердо уверен в правильности своего решения. <...> За 20 лет я на собственном опыте убедился, что удачного момента для вывода войск США не было. <...> Знаю, что мое решение подвергнется критике, но я предпочел принять всю эту критику, чем переложить данное решение на еще одного президента США", – приводит слова Байдена ТАСС.

По мнению президента США, дальнейшее пребывание американских сил в Афганистане грозило бы потерями, а отказ от вывода войск означал бы эскалацию конфликта, пострадали бы тысячи военных. Он также добавил, что ситуация в Афганистане развивалась стремительнее, чем ожидали в Штатах.

В апреле текущего года Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане. Она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) ускорили наступление на ряде направлений. В воскресенье, 15 августа, талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.

После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что захват талибами Кабула стал неожиданностью для российской стороны.