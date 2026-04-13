Объявленное российской стороной пасхальное перемирие в зоне спецоперации на Украине завершилось. Пауза в боевых действиях действовала с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие еще в четверг, 9 апреля. Поручения по прекращению огня в зоне боевых действий были направлены руководству ВС РФ. Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ будут придерживаться перемирия.

Однако, как сообщили в Минобороны РФ, украинские военные в период с 16:00 11 апреля и по 08:00 12 апреля 1 971 раз нарушили пасхальное перемирие. В частности, ВСУ в ночь на 12 апреля трижды наносили удары по позициям российской армии.

Атака была реализована из Покровского района в сторону населенных пунктов Гай (дважды) и села Отрадное, которое расположено Днепропетровской области. Все нападения были отражены. Кроме того, украинские военные использовали два БПЛА для нанесения удара по Курской и Белгородской областям. Из-за этого оказались ранены мирные граждане, в том числе ребенок.