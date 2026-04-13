Россия проводит с Анголой переговоры о запуске платежной системы "Мир"

Финансовые структуры России и Анголы обсуждают возможность работы платежной системы "Мир" на территории республики. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунью.

Он уточнил, что предложение было сделано в адрес Национального банка Анголы не со стороны России как государства, а со стороны Сбербанка как одного из официальных банков РФ.

"Речь шла об установлении сотрудничества для осуществления прямых транзакций из банка в банк, принимая во внимание количество ангольцев, которые проживают на территории России", – добавил Кунья.

На данный момент процесс все еще находится на начальном этапе. После обмена официальными обращениями российская сторона ожидает ответа от финансовых регуляторов Анголы. На следующем этапе представители стран согласуют даты очной встречи для обсуждения технических параметров и практических шагов по интеграции систем.

Ранее Россия подтвердила заинтересованность в запуске проекта по использованию карт "Мир" в Таиланде. Москва полагает, что запуск инициативы может дополнительно стимулировать туристический поток. Обсуждения по использованию карт "Мир" в Таиланде ведутся уже несколько лет, а сами переговоры начались еще до пандемии коронавируса.

В свою очередь, российские и вьетнамские финансовые институты также активизировали совместную работу по интеграции платежной системы "Мир". Основной упор будет сделан на увеличение числа банкоматов Вьетнамско-российского совместного банка (ВРБ).