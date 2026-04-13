Новости

Новости

01:54

Економика

Россия проводит с Анголой переговоры о запуске платежной системы "Мир"

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Финансовые структуры России и Анголы обсуждают возможность работы платежной системы "Мир" на территории республики. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на посла Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунью.

Он уточнил, что предложение было сделано в адрес Национального банка Анголы не со стороны России как государства, а со стороны Сбербанка как одного из официальных банков РФ.

"Речь шла об установлении сотрудничества для осуществления прямых транзакций из банка в банк, принимая во внимание количество ангольцев, которые проживают на территории России", – добавил Кунья.

На данный момент процесс все еще находится на начальном этапе. После обмена официальными обращениями российская сторона ожидает ответа от финансовых регуляторов Анголы. На следующем этапе представители стран согласуют даты очной встречи для обсуждения технических параметров и практических шагов по интеграции систем.

Ранее Россия подтвердила заинтересованность в запуске проекта по использованию карт "Мир" в Таиланде. Москва полагает, что запуск инициативы может дополнительно стимулировать туристический поток. Обсуждения по использованию карт "Мир" в Таиланде ведутся уже несколько лет, а сами переговоры начались еще до пандемии коронавируса.

В свою очередь, российские и вьетнамские финансовые институты также активизировали совместную работу по интеграции платежной системы "Мир". Основной упор будет сделан на увеличение числа банкоматов Вьетнамско-российского совместного банка (ВРБ).

Социальные льготы могут начать предоставлять россиянам при оплате картой "Мир"

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

