В РФ подтвердили готовность к внедрению карт "Мир" в Таиланде

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Москва по-прежнему заинтересована в запуске проекта по использованию карт "Мир" в Таиланде. Об этом РИА Новости сообщил посол России в королевстве Евгений Томихин.

По его словам, российская сторона полагает, что запуск инициативы может дополнительно стимулировать туристический поток. Посол также напомнил, что обсуждения по использованию карт "Мир" в Таиланде ведутся уже несколько лет, а сами переговоры начались еще до пандемии коронавируса.

"Технически многое было готово к запуску этого проекта, и, если не ошибаюсь, даже тестовый платеж был осуществлен, но потом случилась пандемия ковида, туризм практически остановился, и решение вопроса было отложено", – сказал собеседник агентства.

Пока вопрос по-прежнему остается открытым. По словам дипломата, дополнительные сложности создают проблемы в сфере банковских транзакций, что требует новых консультаций между сторонами.

При этом тема безналичных расчетов активно обсуждается и на уровне деловых кругов двух стран. Бизнес, как подчеркнул Томихин, ищет "самые разные алгоритмы" для проведения платежей без наличной валюты. О различных схемах российская сторона узнает как от туристов, так и от соотечественников, проживающих в Таиланде.

"Которая из них будет наиболее эффективной, посмотрим. Мы по-прежнему предлагаем нашим таиландским друзьям вернуться к запуску проекта с картами "Мир", – подытожил посол.

Ранее сообщалось, что российские и вьетнамские финансовые институты активизируют совместную работу по интеграции платежной системы "Мир". Основной упор будет сделан на увеличение числа банкоматов Вьетнамско-российского совместного банка (ВРБ). Отмечалось, что интерес россиян к Вьетнаму находится на рекордно высоком уровне: в 2025 году страну посетили более 690 тысяч туристов из России, что превысило показатели "доковидного" периода.