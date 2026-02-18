Атмосферное давление резко упадет в Москве 19 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Атмосферное давление в Москве упадет до 738 миллиметров ртутного столба 19 февраля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Показания барометров за сутки рухнут на 13 единиц", – сказал синоптик, добавив, что это может негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее Тишковец сообщал, что Москве с 06:00 четверга,19 февраля, до 06:00 пятницы, 20 февраля, выпадет более 50% месячной нормы осадков. По его словам, снегопад будет усиливаться с каждым часом и дойдет до пика в середине дня. Сугробы могут вырасти на 29–34 сантиметра, а высота снежного покрова достигнет 80 сантиметров. При этом климатическая норма – 39 сантиметров.

В связи с приближающимся снегопадом в столице и области объявили оранжевый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре РФ. Предупреждение будет действовать с 00:00 19 февраля до 00:00 20 февраля. В этот период возможны метель, образование гололедицы и снежных заносов на дорогах. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Балканский циклон вызвал в столичном регионе снегопады и метели. В столице сохраняются сложные погодные условия, поэтому городские службы задействованы в усиленном режиме.