18 февраля, 09:42Происшествия
Автомобиль загорелся на внутренней стороне 47-го км МКАД
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автомобиль загорелся на внутренней стороне 47-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства ЧП и информация о пострадавших уточняются.
Водителей призвали выбирать пути объезда, так как сейчас движение в районе ДТП затруднено.
Ранее авария с участием нескольких автомобилей произошла на внешней стороне 22-го километра МКАД в районе Юго-Восточного лесопарка. В результате 3 человека получили травмы. Движение в районе места происшествия также было затруднено.
До этого ДТП произошло на 94-м километре МКАД, в районе съезда 93А. Из-за аварии движение по съезду было перекрыто в обе стороны.