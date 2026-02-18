Автомобиль загорелся на внутренней стороне 47-го км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль загорелся на внутренней стороне 47-го километра МКАД. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства ЧП и информация о пострадавших уточняются.

Водителей призвали выбирать пути объезда, так как сейчас движение в районе ДТП затруднено.

Ранее авария с участием нескольких автомобилей произошла на внешней стороне 22-го километра МКАД в районе Юго-Восточного лесопарка. В результате 3 человека получили травмы. Движение в районе места происшествия также было затруднено.

До этого ДТП произошло на 94-м километре МКАД, в районе съезда 93А. Из-за аварии движение по съезду было перекрыто в обе стороны.