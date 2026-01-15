Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Легковой автомобиль сгорел после ДТП в Химках. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Авария произошла утром 15 января на 5-м километре Шереметьевского шоссе. По данным ведомства, водитель, находясь за рулем машины Kia, врезался в автобус "ЛиАЗ". После этого автомобиль воспламенился.

В результате автомобилист получил травмы и был доставлен в больницу. Сейчас сотрудники ГАИ проводят мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства ДТП. По итогам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

