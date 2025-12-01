РИА Новости: владельцем сгоревшего в ТиНАО автомобиля оказался сотрудник НИИ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Владельцем автомобиля, сгоревшего в ТиНАО, оказался сотрудник одного из научно-исследовательских институтов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным журналистов, причиной возгорания легковой машины могло стать короткое замыкание во время дистанционного включения двигателя на прогрев.

ЧП в ТиНАО произошло 1 декабря. Автомобиль загорелся у дома 10 на улице Радужной в поселении Филимонковское. Площадь возгорания составляла 4 квадратных метра.

Для ликвидации огня на месте происшествия работали сотрудники МЧС. В результате ЧП никто не пострадал.

