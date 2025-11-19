Пожар произошел в отеле Radisson Blue в центре Москвы

Фото: телеграм-канал Mash

Пожар произошел в здании отеля Radisson Blue на Самарской улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

До прибытия пожарных из помещений успели эвакуироваться примерно 400 человек. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. Сейчас 39 пожарных занимаются ликвидацией пламени. Также привлечено 10 единиц техники.

"Берегите себя и своих близких. При необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – сказано в сообщении.

В свою очередь, в отделе ресепшена гостиницы заявили ТАСС, что задымление произошло на первом этаже. Заблокированных людей в здании нет.

