Пожар в строящемся здании в центре Москвы ликвидирован

Фото: Москва 24

Пожар в строящемся здании в центре столицы в Соймоновском проезде ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

В ведомстве подчеркнули, что информации о пострадавших не поступало.

О возгорании в центре столицы стало известно 17 ноября. Пожар произошел в строящемся пятиэтажном здании. Было задействовано 77 огнеборцев и 22 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

Кроме того, в ночь на 16 ноября на Вокзальной улице в Видном произошел пожар в строящемся здании кафе. Огонь распространился на 30 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, однако были обнаружены тела мужчины и женщины.

По данному факту следователи начали проверку, предварительно, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

