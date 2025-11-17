17 ноября, 13:11 (обновлено 17.11.2025 13:28)Происшествия
Пожар в строящемся здании в центре Москвы ликвидирован
Фото: Москва 24
Пожар в строящемся здании в центре столицы в Соймоновском проезде ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
В ведомстве подчеркнули, что информации о пострадавших не поступало.
О возгорании в центре столицы стало известно 17 ноября. Пожар произошел в строящемся пятиэтажном здании. Было задействовано 77 огнеборцев и 22 единицы техники московского пожарно-спасательного гарнизона.
Кроме того, в ночь на 16 ноября на Вокзальной улице в Видном произошел пожар в строящемся здании кафе. Огонь распространился на 30 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, однако были обнаружены тела мужчины и женщины.
По данному факту следователи начали проверку, предварительно, причиной пожара стала неисправность электропроводки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.