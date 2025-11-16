Два человека погибли при пожаре в подмосковном Видном

Фото: телеграм-канал "112"

Два человека погибли из-за пожара в строящемся здании кафе в подмосковном Видном. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел в ночь на 16 ноября в районе Расторгуево, в доме № 1 по улице Вокзальной. Двое погибших найдены во время тушения пожара. По данным МЧС, последствия возгорания были ликвидированы в 01:54.

Ранее произошел пожар в одноэтажном частном жилом доме, расположенном в деревне Ивановское Филимоновского района. К работе на месте ЧП привлечены 30 сотрудников и 7 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.

После этого возгорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.

