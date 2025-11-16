Крупный пожар в цехах по производству диванов в Иркутской области локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС Иркутской области"

Специалисты локализовали пожар в двух цехах по производству диванов в Усолье-Сибирском Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ведомстве добавили, что пожар был локализован на площади 1200 квадратных метров. В ликвидации возгорания задействованы 25 сотрудников МЧС и 9 единиц спецтехники.

Прокуратура Иркутской области начала проверку по факту пожара.

Возгорание в цехах по производству диванов возникло в воскресенье, 16 ноября. По информации регионального МЧС, при пожаре никто из людей не пострадал. Причины возникновения огня устанавливаются.