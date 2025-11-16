Пожар произошел в многоквартирном доме в Волгограде в результате атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал Mash

Возгорание произошло в многоквартирном доме в Волгограде в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что пожарные службы оперативно приступили к ликвидации очага возгорания.

Также в результате атаки были повреждены еще три жилых дома. Три человека получили ранения, сейчас их жизням и здоровью ничего не угрожает.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объектам критической инфраструктуры в Запорожской области. В результате атаки была повреждена подстанция Васильевской РЭС. Для проведения восстановительных работ были отключены 5 тысяч абонентов из сел Орлянское, Ясная Поляна, Видножино, Малая и Великая Белозерка.