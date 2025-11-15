Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО ликвидировали 8 украинских БПЛА над 4 регионами РФ за четыре часа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 14:00 до 18:00 по московскому времени в субботу, 15 ноября. Таким образом 3 БПЛА сбито над территорией Белгородской области, 3 – в небе над Крымом, 1 – над Курской областью, еще 1 – над территорией Брянской области.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объектам критической инфраструктуры в Запорожской области. В результате атаки повреждения получила подстанция Васильевской РЭС.

На время проведения восстановительных работ были отключены 5 тысяч абонентов из сел Орлянское, Ясная Поляна, Видножино, Малая и Великая Белозерка.

