14 ноября, 16:06Политика
Дроны ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС
Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьева
Около восьми украинских БПЛА пытались атаковать ночью Нововоронежскую АЭС. Об этом рассказал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде.
"Около восьми дронов были направлены, здесь нет никаких сомнений, в сторону Нововоронежской АЭС", – приводит слова Лихачева ТАСС.
Он подчеркнул, что все беспилотники были обезврежены.
Гросси прибыл в Калининград 13 ноября. Отмечается, что основной темой беседы с Лихачевым должна была стать ситуация вокруг Запорожской АЭС.
Станция была отключена от последней высоковольтной линии внешнего энергоснабжения "Днепровская" 23 сентября. Это произошло в связи с огневым воздействием украинских военных. Позже стало известно, что ЗАЭС получает энергообеспечение с помощью резервных источников питания.
Кроме того, Гросси сообщал, что на электростанции стартовал ремонт поврежденных линий электропередачи (ЛЭП). В свою очередь, в "Росатоме" заявили о возможном возобновлении работы ЗАЭС.