Дроны ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС

Фото: РИА Новости/Ульяна Соловьева

Около восьми украинских БПЛА пытались атаковать ночью Нововоронежскую АЭС. Об этом рассказал гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Калининграде.

"Около восьми дронов были направлены, здесь нет никаких сомнений, в сторону Нововоронежской АЭС", – приводит слова Лихачева ТАСС.

Он подчеркнул, что все беспилотники были обезврежены.

Гросси прибыл в Калининград 13 ноября. Отмечается, что основной темой беседы с Лихачевым должна была стать ситуация вокруг Запорожской АЭС.

Станция была отключена от последней высоковольтной линии внешнего энергоснабжения "Днепровская" 23 сентября. Это произошло в связи с огневым воздействием украинских военных. Позже стало известно, что ЗАЭС получает энергообеспечение с помощью резервных источников питания.

Кроме того, Гросси сообщал, что на электростанции стартовал ремонт поврежденных линий электропередачи (ЛЭП). В свою очередь, в "Росатоме" заявили о возможном возобновлении работы ЗАЭС.