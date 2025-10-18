Гросси заявил о начале ремонта по восстановлению внешнего питания ЗАЭС

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Ремонт поврежденных линий электропередачи (ЛЭП) начался на Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, работы стали возможны после установления локальных зон прекращения огня.

"Обе стороны (российская и украинская – Прим. ред.) конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ, что позволило приступить к реализации комплексного ремонтного плана", – цитирует Гросси пресс-служба МАГАТЭ.

Также в организации назвали критически важным восстановление внешнего питания.

23 сентября Запорожская АЭС была отключена от последней высоковольтной линии внешнего энергоснабжения "Днепровская", которая питала станцию. Питание АЭС организовали через запасные дизель-генераторы.

Пресс-служба станции пояснила, что отключение "Днепровской" произошло из-за огневого воздействия украинских военных. Несмотря на это, технологические системы Запорожской АЭС не пострадали.

10 октября стало известно, что ЗАЭС продолжает получать энергообеспечение за счет резервных источников питания. Сотрудники проводят постоянный контроль всех ключевых параметров для обеспечения безопасной работы станции.

