ЗАЭС отключена от последней питавшей станцию внешней линии энергоснабжения

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Запорожская АЭС отключена от последней высоковольтной линии внешнего энергоснабжения "Днепровская", которая питала станцию. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По ее словам, сейчас питание АЭС организовано через запасные дизель-генераторы. Яшина отметила, что пока запасов топлива для этого достаточно.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил запуск резервных генераторов на ЗАЭС.

При этом пресс-служба станции пояснила, что отключение "Днепровской" произошло из-за огневого воздействия украинских военных. Несмотря на это, технологические системы Запорожской АЭС находятся в безопасности. Сотрудники станции продолжают следить за состоянием оборудования.

"Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. На промплощадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения радиационный фон находится в норме и не превышает естественных природных значений", – сказано в сообщении.

Другая высоковольтная линия "Ферросплавная-1" отключилась на станции в мае. По этой причине были остановлены все блоки АЭС. Линия обеспечивала нужды объекта.

Радиационный фон на станции и ее территории после случившегося находился на уровне, который соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков. Фоновые показатели также не превышали естественных природных значений.