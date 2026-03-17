Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 11:56

Происшествия

В Наро-Фоминске ребенок получил открытый перелом пальца на уроке музыки в частном саду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В частном детском саду Наро-Фоминска девочка получила открытый перелом пальца на уроке музыки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в MAX.

По ее словам, травма произошла, когда преподаватель закрыла крышку пианино. В связи со случившимся омбудсмен обратилась в Наро-Фоминскую городскую прокуратуру.

Инцидент был подтвержден в ходе проверки. После этого руководителю сада было дано указание устранить нарушения и наказать виновных. Также рассматривается вопрос о привлечении руководства частного детского учреждения к гражданско-правовой ответственности.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об истязании против жительницы Лебедянского района Липецкой области, которая снимала на видео, как жестоко обращается с детьми. По версии СК, мать применяла психическое насилие в отношении четырех детей в возрасте от 6 до 10 лет, нецензурно высказываясь в их адрес, оскорбляя и унижая их.

происшествия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика