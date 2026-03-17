В Наро-Фоминске ребенок получил открытый перелом пальца на уроке музыки в частном саду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В частном детском саду Наро-Фоминска девочка получила открытый перелом пальца на уроке музыки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в MAX.

По ее словам, травма произошла, когда преподаватель закрыла крышку пианино. В связи со случившимся омбудсмен обратилась в Наро-Фоминскую городскую прокуратуру.

Инцидент был подтвержден в ходе проверки. После этого руководителю сада было дано указание устранить нарушения и наказать виновных. Также рассматривается вопрос о привлечении руководства частного детского учреждения к гражданско-правовой ответственности.

