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20 мая, 16:02

Происшествия

Дело заведено на снимавшую на видео издевательства над своими детьми липчанку

Фото: sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело об истязании против жительницы Лебедянского района Липецкой области, которая снимала на видео, как жестоко обращается с детьми. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

По версии следствия, мать применяла психическое насилие в отношении четырех детей в возрасте от 6 до 10 лет, нецензурно высказываясь в их адрес, оскорбляя и унижая их. Это подтверждается кадрами, которые снимала сама женщина. Спустя время видеозаписи распространились в соцсетях.

В появившемся в Сети ролике видно, как жительница Липецкой области угрожает залить кипятком несовершеннолетних вместо того, чтобы накормить завтраком, а одного из них вынуждает взять нож, чтобы якобы убить собаку.

Сейчас проводятся следственные и процессуальные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Кроме того, сотрудники регионального СК потребовали предъявить им документацию о состоявшей на профилактическом учете семье. Также следователи допрашивают знакомых семьи и должностные лица органов системы профилактики.

Более того, назначены судебные экспертизы, которые позволят определить вменяемость подозреваемой, а также факт применения физического насилия в отношении несовершеннолетних.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уточнил в своем телеграм-канале, что в настоящее время все четверо детей находятся в реабилитационном центре, где им обеспечен уход, забота и поддержка. Несовершеннолетним ничего не угрожает, с ними работают врачи и психологи. Мать же, по словам главы региона, могут лишить родительских прав.

"Ответственность наступит. Жесткая и без снисхождения. Никто не имеет права калечить детство", – отметил Артамонов.

Ранее сообщалось, что житель Приморского района предстанет перед судом по обвинению в систематическом избиении сына. По версии СК, 25-летний мужчина с февраля 2023 года по август 2024 года бил и запирал в бане семилетнего ребенка. Он был недоволен поведением мальчика.

После произошедшего школьника передали под опеку бабушки. По данному факту возбуждено уголовное дело об истязании. Фигуранту может грозить до трех лет.

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