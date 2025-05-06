В Архангельске отец полтора года истязал семилетнего сына

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Житель Приморского района предстанет перед судом по обвинению в систематическом избиении сына, сообщается на сайте СУ СК РФ региона.

Уточняется, что 25-летний мужчина с февраля 2023 года по август 2024 года бил и запирал в бане семилетнего ребенка. Он был недоволен поведением мальчика.

В ведомстве рассказали, что школьника передали под опеку бабушки. По данному факту возбуждено уголовное дело об истязании. Фигуранту может грозить до трех лет. Материалы расследования переданы в суд.

Ранее сообщалось, что в Самаре задержали 50-летнего мужчину, избившего подростка-велосипедиста на набережной города. Инцидент произошел 4 мая. Мужчина на набережной из-за малозначительного повода несколько раз ударил 13-летнего мальчика по голове. Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство".