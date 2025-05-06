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06 мая, 14:22

Происшествия

Избивший подростка-велосипедиста мужчина задержан в Самаре

Фото: телеграм-канал "ЧП Самара"

В Самаре задержали 50-летнего мужчину, избившего подростка-велосипедиста на набережной города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Инцидент произошел 4 мая. По версии следствия, мужчина на набережной из-за малозначительного повода несколько раз ударил 13-летнего мальчика по голове.

Как уточнили в ведомстве, задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сам мужчина выложил в своих соцсетях видео с извинениями, передает РИА Новости. Он пояснил, что попытался обойти группу подростков на велосипедах, однако они поехали на него. Мужчина попытался остановить мальчика, который якобы задел его, после чего подросток нецензурно высказался в его адрес. Мужчина добавил, что ранее этот подросток уже его оскорблял.

Ранее в Москве мужчина избил 15-летнего подростка в вагоне поезда метро. Как выяснила столичная прокуратура, между нападавшим и потерпевшим произошел словесный конфликт, после чего мужчина не менее трех раз ударил подростка ногой в голову и туловище. Мальчику потребовалась медицинская помощь.

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