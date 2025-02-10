В Москве мужчина избил подростка в вагоне поезда метро

Фото: телеграм-канал прокуратуры Москвы

В Москве мужчина избил ногами 15-летнего подростка в вагоне поезда метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Между нападавшим и потерпевшим произошел словесный конфликт, после чего мужчина не менее трех раз ударил подростка ногой в голову и туловище. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время прокуратура проводит проверку. Нападавшему грозит уголовная ответственность, отметили в ведомстве.

Ранее мужчина ударил по голове пассажира на станции метро "Улица Дмитриевского" за то, что тот его задел при выходе из вагона. Злоумышленник догнал своего оппонента и нанес ему не менее шести ударов рукой, после чего скрылся. Потерпевший обратился к полицейским.

В конце прошлой недели правоохранители задержали мужчину, который избил сотрудника подразделения транспортной безопасности в электричке на Казанском вокзале. Между инспектором и пассажиром, который не хотел покидать вагон на конечной остановке, возник конфликт, переросший в потасовку. В результате мужчина накинулся на охранника и повалил на пол, а затем избил.