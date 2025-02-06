06 февраля, 12:32Происшествия
Мужчина избил пассажира на станции метро "Улица Дмитриевского"
По данным ведомства, после конфликта злоумышленник догнал своего оппонента и нанес ему не менее шести ударов рукой, после чего скрылся. Потерпевший обратился к полицейским. Они оказали ему первую помощь и вызвали скорую. Врачи заключили, что его здоровью был нанесен вред средней тяжести.
Полицейские метрополитена обнаружили подозреваемого на станции "Лухмановская". Они задержали мужчину 30 лет, проживающего в Московской области.
В результате правоохранители возбудили уголовное дело по факту преступления по части 1 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.
Ранее полицейские задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в избиении пассажира на станции "Павелецкая" Кольцевой линии столичного метро. Конфликт между тремя гражданами начался в переходе станции.
После словесной перепалки один из участников со своей спутницей несколько раз ударил руками и ногами незнакомого мужчину. Затем потасовка продолжилась в вагоне прибывшего поезда.