Мужчина избил пассажира на станции метро "Улица Дмитриевского"

Мужчина ударил по голове и телу пассажира на станции "Улица Дмитриевского" Некрасовской линии метрополитена за то, что тот его задел при выходе из вагона. Об этом сообщает столичное ГУ МВД России на сайте

По данным ведомства, после конфликта злоумышленник догнал своего оппонента и нанес ему не менее шести ударов рукой, после чего скрылся. Потерпевший обратился к полицейским. Они оказали ему первую помощь и вызвали скорую. Врачи заключили, что его здоровью был нанесен вред средней тяжести.

Полицейские метрополитена обнаружили подозреваемого на станции "Лухмановская". Они задержали мужчину 30 лет, проживающего в Московской области.

В результате правоохранители возбудили уголовное дело по факту преступления по части 1 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее полицейские задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в избиении пассажира на станции "Павелецкая" Кольцевой линии столичного метро. Конфликт между тремя гражданами начался в переходе станции.

После словесной перепалки один из участников со своей спутницей несколько раз ударил руками и ногами незнакомого мужчину. Затем потасовка продолжилась в вагоне прибывшего поезда.