Пассажир задержан после избиения инспектора в электричке на Казанском вокзале

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранители задержали мужчину, который избил сотрудника подразделения транспортной безопасности в электричке на Казанском вокзале. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Представитель ведомства подчеркнула, что инцидент произошел вечером 6 февраля на станции Москва-Рязанская. Между инспектором и пассажиром, который не хотел покидать вагон на конечной остановке, возник конфликт, который перерос в потасовку. В результате мужчина накинулся на охранника и повалил на пол, а затем избил потерявшего сознание оппонента.

После случившегося злоумышленник скрылся. Однако правоохранители установили личность мужчины и задержали на территории Казанского вокзала. Им оказался 35-летний ранее судимый житель Ярославской области. Полицейские обнаружили на его одежде следы крови. В связи с этим он был доставлен в отделение полиции.

Сейчас злоумышленник задержан, опрошен и передан следственным органам, а потерпевший госпитализирован, уточнила Волк. Следователи возбудили на мужчину уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство".

Ранее мужчина избил сотрудника отдела контроля городских парковок на юго-западе Москвы. По предварительным данным, фигурант на улице Старокачаловской нанес несколько ударов по голове и шее контролеру отдела контроля городских парковок ГКУ "АМПП".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ. Ему уже предъявлено обвинение, в ходе допроса последний полностью признал вину.

