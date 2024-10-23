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23 октября, 10:20

Происшествия

В Москве мужчина ударил контролера в ответ на просьбу предъявить проездной билет

Видео: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве 45-летний мужчина ударил контролера маршрутного автобуса в ответ на ее просьбу предъявить проездной билет, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленник уже установлен. Его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.

В прокуратуре также напомнили, что за применение насилия в отношении контролера предусмотрена уголовная ответственность по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и наказание вплоть до лишения свободы.

Ранее суд Москвы приговорил безбилетника, который ударил по голове контролера в столичном метро, к двум годам лишения свободы. По данным Дептранса Москвы, контролер заметила пассажира, который прошел в метро без оплаты проезда. Она попросила мужчину предъявить документы, на что он ответил агрессией. Безбилетник начал кричать, а затем ударил контролера. Кроме того, друзья нарушителя окружили сотрудников метрополитена и угрожали им.

Мужчина напал на контролера в автобусе на Волоколамском шоссе в Москве

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