В Москве мужчина ударил контролера в ответ на просьбу предъявить проездной билет

В Москве 45-летний мужчина ударил контролера маршрутного автобуса в ответ на ее просьбу предъявить проездной билет, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленник уже установлен. Его привлечение к уголовной ответственности находится на контроле в прокуратуре.

В прокуратуре также напомнили, что за применение насилия в отношении контролера предусмотрена уголовная ответственность по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и наказание вплоть до лишения свободы.

Ранее суд Москвы приговорил безбилетника, который ударил по голове контролера в столичном метро, к двум годам лишения свободы. По данным Дептранса Москвы, контролер заметила пассажира, который прошел в метро без оплаты проезда. Она попросила мужчину предъявить документы, на что он ответил агрессией. Безбилетник начал кричать, а затем ударил контролера. Кроме того, друзья нарушителя окружили сотрудников метрополитена и угрожали им.