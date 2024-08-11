11 августа, 21:22Происшествия
Глава СК поручил возбудить дело о нападении на пассажира автобуса в Москве
Фото: Следственный комитет РФ
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении на пассажира автобуса в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, мужчина напал на пассажира рейсового автобуса после сделанного замечания.
Как отметили в ведомстве, по данному факту организована процессуальная проверка.
Кроме того, Бастрыкин поручил представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах.
Суд Москвы ранее арестовал гражданку Узбекистана Зохиду Кодирову, обвиняемую в нападении на кондуктора. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29 сентября.
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