Суд арестовал напавшую на контролера в столичном автобусе

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Перовский районный суд Москвы арестовал гражданку Узбекистана Зохиду Кодирову, обвиняемую в нападении на кондуктора, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком почти на два месяца, до 29 сентября.

Кодирова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Применение насилия в отношении представителя власти".

Ранее Мещанский районный суд приговорил безбилетника, который ударил по голове контролера в столичном метро, к двум годам лишения свободы.

По данным Дептранса Москвы, в ноябре 2023 года контролер заметила пассажира, который прошел в метро без оплаты проезда. Она попросила мужчину предъявить документы, на что он ответил агрессией. Безбилетник начал кричать, а затем ударил контролера. Кроме того, друзья нарушителя окружили сотрудников метрополитена и угрожали им.