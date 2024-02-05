Дело завели на водителя, высадившего ребенка из автобуса на Сахалине

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело завели после высадки водителем рейсового автобуса 9-летнего ребенка посреди дороги в Южно-Сахалинске. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, дело возбуждено по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В СК уточнили, что водителя рейсового автобуса уже привезли в отделение для допроса и проведения следственных мероприятий.

Мать ребенка рассказала, что девочка направлялась домой и не обратила внимание, что водитель изменил маршрут, сказав, что ему нужно уехать в парк. В результате мужчина высадил в мороз ребенка на дороге, откуда позже ее забрала бабушка. По словам женщины, школьницу было сложно найти, так как она спряталась в сугробе от бродячих собак.

"Это промышленный район, где нет частного сектора, автобусов. Объездная дорога, которая выходит на другие окраины Сахалинска. В этом районе километра два нет остановок вообще", – передает телеканал "360" слова матери ребенка.

Как утверждает женщина, после всего произошедшего девочка осталась напуганной. Однако она подчеркнула, что ребенок имеет крепкую психику, поэтому школьница должна пережить этот инцидент. 6 февраля пройдет допрос в Следственном комитете. Также в этот день запланирован следственный эксперимент и разговор девочки с психологом, заявила мать ребенка.

В январе в Красноярке кондуктор высадила из автобуса 11-летнего мальчика, не оплатившего проезд. Ребенок был вынужден идти домой пешком в 20-градусный мороз.

Похожий случай произошел в конце ноября прошлого года в Новосибирской области. Водитель маршрутки высадил из транспорта 12-летнего школьника в 30-градусный мороз. По данным следствия, мальчика высадили в незнакомом ему месте, до дома он добирался своим ходом. Правоохранители организовали доследственную проверку.

