Мужчина избил сотрудника отдела контроля городских парковок в Москве

Фото: depositphotos/blinow61

Мужчина избил сотрудника отдела контроля городских парковок на юго-западе Москвы, пишет пресс-служба СКР.

По предварительным данным, фигурант, 13 ноября, на улице Старокачаловской, нанес несколько ударов по голове и шею контролеру отдела контроля городских парковок ГКУ "АМПП", который осуществлял фотофиксацию автомобилей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Ему уже предъявлено обвинение, в ходе допроса последний полностью признал вину.

Ранее мужчина скончался в больнице после удара по голове во время конфликта в столичном метрополитене. Трагедия произошла в переходе со станции метро "Марксистская" на "Таганскую".

Между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них ударил рукой по лицу своего оппонента, от чего последний упал. Правоохранители задержали 29-летнего мужчину на месте происшествия.

