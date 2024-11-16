16 ноября, 16:03Происшествия
Мужчина избил сотрудника отдела контроля городских парковок в Москве
Фото: depositphotos/blinow61
Мужчина избил сотрудника отдела контроля городских парковок на юго-западе Москвы, пишет пресс-служба СКР.
По предварительным данным, фигурант, 13 ноября, на улице Старокачаловской, нанес несколько ударов по голове и шею контролеру отдела контроля городских парковок ГКУ "АМПП", который осуществлял фотофиксацию автомобилей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Ему уже предъявлено обвинение, в ходе допроса последний полностью признал вину.
Ранее мужчина скончался в больнице после удара по голове во время конфликта в столичном метрополитене. Трагедия произошла в переходе со станции метро "Марксистская" на "Таганскую".
Между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них ударил рукой по лицу своего оппонента, от чего последний упал. Правоохранители задержали 29-летнего мужчину на месте происшествия.