Мужчина умер после конфликта в столичном метро

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина скончался в больнице после удара по голове во время конфликта в Московском метрополитене. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве заявили, что инцидент произошел в переходе со станции метро "Марксистская" на "Таганскую". Между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них ударил рукой по лицу своего оппонента, от чего последний упал. В прокуратуре уточнили, что 41-летний пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, где через несколько дней умер.

Правоохранители задержали 29-летнего мужчину на месте происшествия. Уголовное дело передано в органы СК, а его расследование проконтролирует прокуратура.

Ранее мужчина ударил контролера автобуса в ответ на ее просьбу предъявить проездной билет в Москве. В прокуратуре рассказали, что после инцидента злоумышленник был установлен.

По данным ведомства, за применение насилия в отношении контролера предусмотрена уголовная ответственность по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Кроме того, злоумышленнику может грозить наказание вплоть до лишения свободы.

