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12 ноября, 17:32

Происшествия

Против пнувшего ребенка мужчины в Челябинске возбуждено два уголовных дела

Фото: телеграм-канал "31tv.ru | Челябинск"

Правоохранители возбудили два уголовных дела против мужчины, который пнул девятилетнего мальчика в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей следователи обнаружили видеоролик, на котором запечатлено, как мужчина, находясь в подъезде одного из домов по улице Бейвеля в Курчатовском районе областного центра, применял насилие в отношении малолетнего.

В результате правоохранители возбудили дела по статьям "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство с применением насилия к гражданам". К настоящему моменту следователи уже установили личность злоумышленника и приступили к его задержанию.

Тем временем в Уфе местный житель пнул своего ребенка возле лифта. Видео инцидента с камер видеонаблюдения появилось ранее в соцсетях.

На нем видно, как мужчина сильно пинает ребенка, который случайно толкнул своего младшего брата. После этого уфимец ругает несовершеннолетнего, но мать заступается за детей.

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