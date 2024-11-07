Полиция разыскивает жителя Уфы, который пнул своего ребенка возле лифта

Фото: телеграм-канал Readovka

Полицейские разыскивают жителя Уфы, который пнул своего ребенка возле лифта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Видео инцидента с камер видеонаблюдения появилось ранее в соцсетях. На нем видно, как мужчина сильно пинает ребенка, который случайно толкнул своего младшего брата. После этого уфимец ругает несовершеннолетнего, но мать заступается за детей.

"Сотрудниками полиции устанавливаются лица, фигурирующие на видеозаписи, и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – цитирует правоохранителей РИА Новости.

По версии МВД, сообщений по данному факту не поступало, а проверку начали по факту появления видео в Сети.

До этого полицейские задержали женщину, которая избила свою попутчицу в лифте в Саратовской области. Инцидент случился на улице Романтиков в поселке Солнечном.

Зашедшая в лифт женщина увидела там нетрезвую жительницу с маленькой девочкой. Пострадавшая спросила, ее ли это дочь, на что нетрезвая женщина ударила ее по лицу.

