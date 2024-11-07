Подросток задержан после убийства матери топором в Подмосковье

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Полицейские задержали подростка, подозреваемого в убийстве матери в деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского городского округа, передает пресс-служба СК РФ по Подмосковью.

Инцидент произошел утром 6 ноября. Пятнадцатилетний, находясь в спальне в частном доме, несколько раз ударил свою мать топором по голове, в результате чего она скончалась на месте происшествия.

Как уточнили в ведомстве, подросток сам сообщил о преступлении в правоохранительные органы, после чего и был задержан. В настоящее время с ним работают следователи и выясняют все обстоятельства и мотив.

До официального сообщения от органов в телеграм-каналах появилась информация об убийстве подростком матери из-за того, что она запрещала ему играть в компьютер, отобрала телефон и ругала за прогулы школы.

Несколькими днями ранее суд Пермского края арестовал 16-летнего подростка, также подозреваемого в расправе над матерью. По версии следствия, в ходе ссоры со старшим братом подозреваемый попытался ударить его ножом, однако его остановила мать. После ее действий подросток нанес ей один удар ножом в область грудной клетки.

Тем временем жительницу Адыгеи, муж которой забил насмерть их трехлетнюю дочь, лишили родительских прав на остальных трех детей. Как сообщили органы, убитая девочка проживала с родителями с марта, до этого она находилась в соцучреждении. Родители регулярно жестоко обращались с ребенком. Кроме того, мать не исполняла свои обязанности по воспитанию, не оказывала медпомощь, а также не препятствовала избиению дочки.